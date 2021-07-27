В Тюменской области трехлетнего ребенка укусила ядовитая змея

От укуса змеи пострадал ребенок трех лет в деревне Болдырево Абатского района. Первую помощь ему оказали в Абатской районной больнице.

Ребенку ввели противоядную сыворотку, гормональные и антигистаминные препараты, затем его доставили в Областную больницу №4 Ишима.

"На момент поступления ребенка к нам его состояние оценивалось как средней степени тяжести, отмечалась небольшая температура, слабость, потливость, — рассказывает заведующая отделением соматики Галина Селицкая. — Был проведен совместный осмотр с врачом-реаниматологом. Учитывая тяжесть состояния, провели консультацию с токсикологом города Тюмени для согласования лечения. На сегодня малыш остается у нас, его состояние оценивается, как удовлетворительное".

Родителям важно знать, что симптомами, появляющимися вследствие укуса ядовитой змеи, могут быть две ранки в виде насечек, жгучая боль в месте укуса, быстро развивающийся отек тканей в этой области, точечные подкожные кровоизлияния, недомогание. Ребенок может жаловаться на головокружение, тошноту, рвоту. У него может отмечаться резкая слабость, повышение температуры тела. Возможны обмороки на фоне падения артериального давления, которое определяется в виде слабого, "нитевидного" пульса.

Укусы ядовитых змей смертельно опасны, и во многом благополучие пострадавшего зависит от умения окружающих оказывать первую помощь в таких ситуациях. Такие методы как отсасывание, надрезы, перетяжки, наложение жгута, прижигание раны не только бесполезны, но и несут серьёзный риск жизни и здоровью человека. Они не задерживают всасывание яда, а резко ухудшают состояние пострадавшего. Известны случаи, когда такое "лечение", а не сам укус и стало причиной гибели.

Если укус пришелся на руку, то наложите чистую повязку и зафиксируйте конечность косынкой и эвакуируйтесь из леса. Если пострадала нога — также наложите чистую повязку, обеспечьте покой пострадавшему и, желательно на руках или на других подручных средствах, эвакуировать его из леса до автомобиля. Далее необходимо любыми подручными способами охладить раневую поверхность для меньшего распространения яда по организму, а также снижения отечности в области укуса. Пострадавшему необходимо пить много жидкости. Если есть с собой антигистаминные препараты, то можно принять в возрастной дозировке. И самое важное — постарайтесь как можно быстрее обратиться за помощью к медикам — вызовите скорую или доставьте пострадавшего в дежурный стационар для оказания квалифицированной медицинской помощи.