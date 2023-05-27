Об укусах змеи рассказали тюменцам

10:28 27 мая 2023
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В этом году с укусами змеи в медицинские учреждения обратились 2 человека. В 2022 году были госпитализированы 8 пострадавших, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Тяжелее укусы гадюки переносят дети, которым впоследствии требуется длительная интенсивная терапия.

Если укусила гадюка, примерно через 10-30 минут у человека появится выраженный отек в месте укуса, покраснение, ощущение жжения и слабая боль.
Если укусил уж, место травмы покраснеет, начнет покалывать, конечность может онеметь, рассказала врач-токсиколог ОКБ №2 Виолетта Уткина.

Если укусила змея, рекомендуется:
• Зафиксировать поврежденную конечность и обеспечить ей неподвижное состояние.
• Наложить сухую повязку на место укуса, перебинтуйте, но не туго.
• Выпить антигистаминное.
• Как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
• Пить больше воды, это поможет снизить общую интоксикацию организма.

Попавший в организм человека яд гадюки опасен тем, что он способен разрушить клетки крови, а это приводит к образованию тромбов, которые закупоривают сосуды. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие в случае укуса, сообщает "Тюменская область сегодня".

Теги: советы , укусы
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