Об укусах змеи рассказали тюменцам

В этом году с укусами змеи в медицинские учреждения обратились 2 человека. В 2022 году были госпитализированы 8 пострадавших, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Тяжелее укусы гадюки переносят дети, которым впоследствии требуется длительная интенсивная терапия.

Если укусила гадюка, примерно через 10-30 минут у человека появится выраженный отек в месте укуса, покраснение, ощущение жжения и слабая боль.

Если укусил уж, место травмы покраснеет, начнет покалывать, конечность может онеметь, рассказала врач-токсиколог ОКБ №2 Виолетта Уткина.

Если укусила змея, рекомендуется:

• Зафиксировать поврежденную конечность и обеспечить ей неподвижное состояние.

• Наложить сухую повязку на место укуса, перебинтуйте, но не туго.

• Выпить антигистаминное.

• Как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

• Пить больше воды, это поможет снизить общую интоксикацию организма.

Попавший в организм человека яд гадюки опасен тем, что он способен разрушить клетки крови, а это приводит к образованию тромбов, которые закупоривают сосуды. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие в случае укуса, сообщает "Тюменская область сегодня".