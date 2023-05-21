Что делать, если укусила оса или пчела, рассказала специалист

Яд, который оса или пчела впрыскивает при укусе, представляет опасность.

В случае попадания в организм большого количества яда возможно возникновение токсической реакции или наступление смерти. Специалисты отмечают, что подобные случаи крайне редки и специфичны.

При тяжелой аллергической реакции учащается сердцебиение, появляются головокружение и головная боль, тошнота, рвота, судороги, отек Квинке и анафилактический шок.

О правилах оказания первой помощи при укусе пчелы рассказала заведующая отделением неотложной помощи взрослой поликлиники ОКБ №2 Анна Гардт:

1. Осмотреть место укуса. Если жало осталось под кожей, его нужно вытащить. Сделать это можно при помощи перекиси, разбавленного водой нашатырного спирта, йода или спиртового раствора, которыми обработать рану. Обычным медицинским спиртом протрите предварительно инструмент, например, пинцет.

2. Приложите холод к поврежденному месту для снятия отека.

3. При общей интоксикации организма рекомендуется обильное питье. Можно дать пострадавшему сладкую воду или горячий чай.

4. Следует принять антигистаминный препарат.

5. В случае проявления симптомов тяжелой аллергической реакции не медлите и в срочном порядке вызывайте скорую помощь.

Специалисты также рекомендуют обязательно обратиться к врачу в случае, если насекомое укусило в язык или веко и при любой локализации укуса у маленького ребенка, сообщила "Тюменская область сегодня".