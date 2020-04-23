Житель Аромашево задержится в колонии за пьяную езду на тракторе

Суд вынес приговор 36-летнему жителю деревни Овсово Аромашевского района. Мужчина был повторно пойман пьяным за рулем.

В январе 2020 года он был осужден за пьяное вождение к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 5 февраля около семи часов утра мужчина в состоянии опьянения на тракторе поехал вытаскивать из кювета автомобиль знакомого. По дороге его остановил автопатруль ДПС. Освидетельствование подтвердило у мужчины состояние опьянения. Было возбуждено второе уголовное дело о пьяной езде.

Впоследствии мужчина прибыл в колонию-поселение в Тобольском районе для отбытия наказания по первому приговору. По совокупности приговоров суд назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На три года он лишен права управления транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.