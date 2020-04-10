На улице 50 лет Октября незаконно вырубили деревья на 28 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере.

В прокуратуру поступило сообщение от местной жительницы, что районе дома №118 по улице 50 лет Октября было вырублено 112 зеленых насаждений. Ущерб составил более 28 млн рублей.

Прокуратурой округа направлены материалы проверки в полицию, где по ним возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.