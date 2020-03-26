Тюменца будут судить за убийство брата и покушение на коллег

Фото: СУ СК по Тюменской области

В Тюменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, обвиняемого в убийстве брата и покушении на двух человек.

Преступление было совершено 9 января 2020 года на территории предприятия по заготовке и переработке леса в деревне Пышминка Тюменского района.

В ходе застолья между обвиняемым и одним из работников произошел конфликт. Мужчина схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Брат нападавшего обхватил буяна сзади руками, предотвратив убийство. Потерпевший убежал за помощью, тем временем злоумышленник убил брата ударом ножа в грудь. После этого вооруженный мужчина ранил оружием еще одного человека. Нападавшего задержала прибывшая на место полиция.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч.3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вскоре его рассмотрит суд.