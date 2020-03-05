В Тобольске на улице убили 19-летнего спортсмена

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве прохожего.

Инцидент произошел в минувший понедельник ночью, 2 марта, в 8-м микрорайоне Тобольска. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с проходившим мимо 19-летним спортсменом. Во время ссоры пьяный тоболяк достал нож и дважды ранил молодого человека в грудь. Проезжавшие мимо сотрудники полиции вызвали скорую помощь и задержали нападавшего. Несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование продолжается.