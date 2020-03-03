В Тобольске на улице женщину застрелили из охотничьего ружья

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего местного жителя, он обвиняется в убийстве.

В минувшее воскресенье ночью, 1 марта, мужчина пришел к подъезду одного из домов в микрорайоне Менделеево, где встретил компанию молодых людей, с которыми до этого распивал алкоголь. Он подошел к одной из женщин и с близкого расстояния выстрелил ей в живот из охотничьего ружья. От ранения она умерла на месте.

Вскоре стрелявший был задержан. Установлено, что охотничье ружье зарегистрировано не было. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.