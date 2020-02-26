В Тюменской области вынесли приговор мужчинам, убившим спящего знакомого

Тюменский областной суд вынес приговор двум жителям Казанского района. Они были признаны виновными в убийстве по предварительному сговору.

В селе Казанское 25 июня 2019 года был убит 41-летний местный житель. Как было установлено, убийство совершили его молодой шурин с 60-летним знакомым. Мужчины распивали спиртное в квартире последнего. На почве личных неприязненных отношений злоумышленники зарезали ножом знакомого, который в этот момент спал. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 35-летнему мужчине суд назначил 11 лет колонии строгого режима, его сообщнику — 13 лет колонии строгого режима.