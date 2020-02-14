В Тюмени арбитражного управляющего оштрафовали на миллион за подкуп

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении арбитражного управляющего. Он был признан виновным в незаконном получении денег в крупном размере.

В январе 2019 года арбитражный суд Тюменской области признал ООО "Строительно-производственная компания" банкротом, открыл конкурсное производство и назначил управляющего. По версии следствия, конкурсный управляющий использовал свои полномочия в корыстных целях.

Он предложил представителю организации-кредитора передать ему 200 тыс. рублей за то, что не включит в конкурсную массу грузовой самосвал, который находился у кредитора на хранении, но принадлежал компании-банкроту, и подаст в суд заявление о прекращении производства по делу о банкротстве. Представитель кредитора обратился в правоохранительные органы.

Арбитражный суд по заявлению конкурсного управляющего о недостаточности имущества на проведение банкротных процедур прекратил производство по делу о несостоятельности ООО "Строительно-производственная компания". В тот же день управляющий был задержан после получения 200 тыс. рублей от представителя кредитора под контролем правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по ч.7 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий, в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил мужчине штраф в размере 1,2 млн рублей в доход государства. Также он на один год лишен права заниматься профессиональной деятельностью, регулируемой федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".