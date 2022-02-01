Работодатели Тюменской области за год погасили более 230 млн рублей долгов по зарплатам

В результате совместной деятельности прокуратуры области, правительства области, Государственной инспекции труда, следственного комитета, службы судебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе в 2021 году погашены долги по заработной плате в сумме более 230 млн рублей, сообщили в облпрокуратуре.

По данным оперативного мониторинга, на 1 января 2022 года 15 организаций имели задолженность на сумму свыше 60 млн рублей. Более половины долгов приходилось на семь компаний-банкротов, в том числе СибСтройИнвест и "Калинка-Строй".

В целом за 2021 год тюменские выявили 2724 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 90 протестов, 280 представлений, в суды направлено 1956 исков, объявлено 125 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 211 лиц, к административной - 233. По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 52 уголовных дела, из них 20 по материалам прокуратуры.