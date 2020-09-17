Тюменцев проконсультируют насчет процедуры банкротства

09:15 17 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

О процедурах банкротства жителям Тюменской области расскажут на прямой линии тюменского Росреестра.

Сегодня, 17 сентября, на вопросы, связанные с порядком удовлетворения требований кредиторов при введении процедуры банкротства застройщика, ответит начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов  по телефону 8 (3452) 25-76-50.

Теги: банкротство , Росреестр
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