Более трех тыс. гектар обследовано беспилотниками тюменского Росреестра

Беспилотники тюменского Росреестра обследовали более 3 тысяч гектар, сообщили на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности в 2024 году.

Дистанционно обследовано более 59 тысяч гектар земельных участков. Обследованная площадь в сравнении с 2023 годом увеличилась на 76,8%.

Выявлено признаков нарушений по неиспользованию или использованию не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков площадью 2,6 тыс. гектар, вовлечено в оборот 861 гектар, - сообщает Мегатюмень.