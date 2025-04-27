В Тюменской области уменьшилось число объектов без прав

Количество объектов, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях в Тюменской области, с 2020 года сократилось на 246,7 тыс.

В ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях 17,1 тыс. объектов недвижимости, 60,3 тыс. объектов исключены из ЕГРН как прекратившие свое существование. Ранее возникшие права оформлены в отношении более 37,5 тыс. объектов, - сообщает Мегатюмень.



– Эффективному снижению количества объектов недвижимости без прав способствует реализация мероприятий, проводимых управлением совместно с Правительством региона и муниципалитетами, в рамках реализации закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, – пояснил руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблев.

Наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач Росреестра. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги и эффективно управлять территориями.