В Тюменской области уменьшилось число объектов без прав

14:19 27 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Количество объектов, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях в Тюменской области, с 2020 года сократилось на 246,7 тыс.
В ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях 17,1 тыс. объектов недвижимости, 60,3 тыс. объектов исключены из ЕГРН как прекратившие свое существование. Ранее возникшие права оформлены в отношении более 37,5 тыс. объектов, - сообщает Мегатюмень.

– Эффективному снижению количества объектов недвижимости без прав способствует реализация мероприятий, проводимых управлением совместно с Правительством региона и муниципалитетами, в рамках реализации закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, – пояснил руководитель Управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблев.

Наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач Росреестра. Только на полных и точных данных можно оказывать качественные государственные услуги и эффективно управлять территориями.

Теги: Росреестр
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025