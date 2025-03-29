Тюменская область находится в лидерах по числу зарегистрированных договоров аренды машино-мест

По данным Росреестра за 2024 год, Тюменская область занимает второе место по стране по регистрации договоров аренды машино-мест. Воспользоваться услугой можно, подав заявление в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра, через портал госуслуг и в МФЦ.

Машино-место – это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, границы которой описаны в порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете.

Согласно Федеральному закону "О государственной регистрации недвижимости" оформление договора аренды на долгосрочный период (от одного года) обязывает участников сделки зарегистрировать его в Росреестре. Это обезопасит стороны от взаимных неправомерных действий и мошеннических схем третьих лиц, - сообщает Мегатюмень.