Более 723 тысяч обращений в сфере недвижимости уже подано тюменцами в 2025 году

За 2 месяца 2025 года в управление Росреестра по Тюменской области и местный филиал ППК "Роскадастр" поступило 723,8 тысяч обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН. От общего числа всех обращений 674,7 тысяч составляют запросы о предоставлении сведений из ЕГРН.

На кадастровый учет подано 5,3 тысячи заявлений, на регистрацию прав – 39,3 тысячи.

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в феврале составлял 1 день, кадастрового учета – 1,6 дня, в рамках единой процедуры учета и регистрации – 2,2 дня, - сообщает Мегатюмень.