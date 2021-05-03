Банкротство поможет тюменским предпринимателям с долгами

Банкротство для предпринимателей может стать выходом из проблемной ситуации. К этой мере можно обратиться, если нет возможности выплатить кредит или рассчитаться по долгам.

Как рассказала председатель Комитета по антикризисному управлению Торгово-промышленной палаты Тюменской области Татьяна Нуриева, после банкротства платить деньги по обязательствам не нужно. Прекращается начисление штрафов и пеней. Снимаются ограничения на пользование имуществом. У банкрота не будут вычитать деньги из зарплаты, он останется со своим прожиточным минимумом.

Эксперт подчеркнула, что банкрот перестает платить деньги по долгам, а в конце процедуры их списывают при добросовестном поведении. При этом бизнесмен имеет право создать новую организацию или ИП. В течение трех лет он не сможет руководить юридическим лицом, а в течение пяти лет не имеет права снова объявить себя банкротом, его новые долги не будут гаситься, пишет "Мой портал".