В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус и автокран

11:00 15 января 2020
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ДТП с рейсовым автобусом произошло сегодня утром на 174-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус. От удара автобус улетел в кювет.

"В рейсовом автобусе №555, следовавшем из Тюмени в Тобольск,  находились 19 пассажиров. 7 из них получили различные повреждения, они доставлены в лечебные учреждения Тобольска и поселка Байкалово", — сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, движение на участке не ограничено.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: автобус , ДТП
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