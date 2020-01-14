В Тюмени задержали мужчину, обокравшего офис на улице Василия Гольцова

В областном центре задержан 25-летний местный житель, который перетащил технику из офисного помещения в свою квартиру.

В ночное время молодой человек взломал замок двери офиса на улице Василия Гольцова, проник в помещение и похитил оттуда два станка по изготовлению ключей, системный монитор, телевизор, музыкальный центр, ноутбук и электроинструмент. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей. Действуя в одиночку, вор несколько раз возвращался на место преступления, чтобы унести имущество к себе домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого в краже. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Всё похищенное нашли по месту жительства злоумышленника, имущество вернули владельцу.