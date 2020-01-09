Тоболячка убила сожителя из охотничьего ружья

В Тобольске в убийстве сожителя обвиняется 40-летняя местная жительница.

Трагедия произошла 2 января в доме по улице Панова. Между сожителями произошла ссора, тоболячка выстрелила в мужчину из охотничьего ружья. От полученных ранений он скончался.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.