Тоболячка убила сожителя из охотничьего ружья

12:25 09 января 2020
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Фото: pixabay.com

В Тобольске в убийстве сожителя обвиняется 40-летняя местная жительница.

Трагедия произошла 2 января в доме по улице Панова. Между сожителями произошла ссора, тоболячка выстрелила в мужчину из охотничьего ружья. От полученных ранений он скончался.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
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