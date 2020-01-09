Тюменец тратил деньги из инкассаторской сумки на погашение кредитов

В Тюмени в полицию с заявлением о краже обратился руководитель одного из финансовых учреждений. С сентября по декабрь 2019 года было похищено 400 тысяч рублей.
Как оказалось, кражи совершал 33-летний мужчина, специалист по экономической безопасности в фирме, перевозившей деньги.
"Мужчина, имея свободный доступ к инкассаторской сумке, похищал часть денег во время их транспортировки. Похищенные средства мужчина тратил на личные нужды: оплачивал кредиты и жилье", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело.
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