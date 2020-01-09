Тюменец тратил деньги из инкассаторской сумки на погашение кредитов

В Тюмени в полицию с заявлением о краже обратился руководитель одного из финансовых учреждений. С сентября по декабрь 2019 года было похищено 400 тысяч рублей.

Как оказалось, кражи совершал 33-летний мужчина, специалист по экономической безопасности в фирме, перевозившей деньги.

"Мужчина, имея свободный доступ к инкассаторской сумке, похищал часть денег во время их транспортировки. Похищенные средства мужчина тратил на личные нужды: оплачивал кредиты и жилье", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело.