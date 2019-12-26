Студента ТИУ оштрафовали на 600 тыс. рублей за взятку

В Тюмени вступил в силу приговор Центрального районного суда в отношении студента-заочника Тюменского индустриального университета, который через посредников передал преподавателю взятки на общую сумму 95 тыс. рублей.

Деньги передавались старшему преподавателю кафедры в феврале–октябре 2018 года. За вознаграждение предполагалось, что преподаватель сам предоставит студенту выпускную квалификационную работу, гарантирует ее допуск до защиты и положительную оценку. Также за взятку студент рассчитывал получить положительную отметку на государственном экзамене.

Было возбуждено уголовное дело, в итоге за взятку должностному лицу через посредника студент был оштрафован на 600 тыс. рублей, сообщает Центральный районный суд Тюмени.