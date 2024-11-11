"Самолет" поможет Тюмени и ТИУ в развитии комфортной городской среды

Фото - пресс-служба Группы «Самолет»

Глава Тюмени Максим Афанасьев, заместитель ректора Тюменского индустриального университета Раис Абдразаков и управляющий партнер Группы "Самолет" Александр Прыгунков на полях Тюменского градостроительного форума 8 ноября подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Группы "Самолет".

По словам главы города, цель соглашения — развитие комфортной городской среды и повышение уровня благоустройства территории по адресу: улица Луначарского, 2.

Стороны рассчитывают на долгосрочное партнерство. В числе договоренностей - ремонт фасадов Тюменского индустриального университета на улице Луначарского и их архитектурная подсветка.

"Я рад, что нам удается привлекать к развитию города девелоперов, которые ответственно относятся к истории и архитектуре Тюмени. Готовность компании вкладывать средства в социальное направление говорит о том, что бизнес серьезно относится к работе в городе и настроен на долгосрочное сотрудничество на благо жителей", - прокомментировал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Обеспечивать горожан современным комфортным жильем — наш приоритет, но мы также стремимся улучшать облик городов в целом. Поэтому наша команда очень рада принять участие в еще одном значимом для Тюмени проекте. В прошлом году мы уже построили самый большой каток в городе, и только в новогодние каникулы его посетили более 12 тысяч жителей. Теперь наша задача — улучшить внешний вид одного из лучших тюменских университетов. С нетерпением ждем начала сотрудничества, чтобы применить весь наш опыт в деле", — подчеркнул управляющий партнер "Самолет" Александр Прыгунков.