Сотрудничество ТИУ со Сбером откроет новые возможности для студентов

Сбер и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) договорились о совместной реализации проектов, нацеленных на подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики и интеграцию передовых технологий в области искусственного интеллекта и анализа данных в образовательный процесс.

Соответствующее соглашение на цифровой выставке "Инфотех 2024" подписали исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

В рамках сотрудничества стороны намерены развивать новые компетенции и профессии, увеличивать возможности для практического опыта и дальнейшего трудоустройства обучающихся и выпускников университета, проводить совместные мероприятия, поддерживающие научно-педагогический состав и студентов, а также совершенствовать цифровую и материально-техническую базу учебного заведения.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер и Тюменский индустриальный университет сотрудничают уже много лет. Студенты проходят практику и стажировки, после окончания учебы многие из них становятся сотрудниками банка. Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию в Летней цифровой школе от Сбера. Подписание нового соглашения стало очередным этапом нашего успешного взаимодействия. Вместе мы будем работать над созданием образовательной базы знаний, включая использование технологий искусственного интеллекта и анализа данных. Я уверен, что наше сотрудничество откроет новые возможности для студентов и преподавателей, способствуя подготовке высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий.

Исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков отметил, что в сотрудничестве со Сбером вуз видит далеко идущие перспективы, главный выигрыш от этого взаимодействия получат студенты. По словам Клочкова, их ждут актуальные образовательные продукты на основе новейших технологий, возможность построения карьеры в ведущей компании и участие в развитии экономики России.