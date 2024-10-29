В Тюмени открылся Международный клуб дружбы

Фото Комитета по делам национальностей Тюменской области

Торжественное открытие Международного клуба дружбы Тюменской области 29 октября состоялось в "Конторе пароходства".

Во встрече принял участие член Совета по вопросам международного молодежного сотрудничества при Правительстве Тюменской области, и.о. председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин. Специально на открытие Международного клуба дружбы в Тюмень приехал аспирант, преподаватель китайского языка Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Чжу Юйцзинь.

Команды представителя Китайской Народной Республики и лидера МКД Гюнель Бахышовой будут отвечать за развитие молодёжных международных отношений у нас в регионе, создавать совместные проекты.

На открытии клуба все желающие могли завязать "узлы дружбы" на импровизированном арт-объекте. Символ коммуникации и создания общих проектов отправится в учебные заведения нашего региона, чтобы студенты смогли найти полезные знакомства, оставить свой контакт и, перейдя по QR-коду, больше узнать о клубе.

Международный клуб дружбы станет местом для реализации полезных идей. Здесь можно встретить новых друзей, единомышленников и просто интересных людей, считают в Комитете по делам национальностей Тюменской области.