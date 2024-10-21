Многодетная Юля из Тюмени выиграла миллион на свой день рождения

Фото - пресс-служба «Национальной Лотереи»

Юлия из Тюмени - мама пятерых детей купила лотерейные билеты "Мечталлион" в своей день рождения и выиграла 1 млн рублей, об ее истории стало известно благодаря пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

Юля решила испытать удачу после того, как увидела сюжет о лотерее "Мечталлион" в передаче "Доброе утро" на Первом канале. Она купила билеты через мобильное приложение в свой день рождения, 4 октября, и спустя два дня выиграла 1 миллион рублей. По словам Юли, она никогда особо не надеялась на выигрыш, до этого один раз уже покупала билеты, были небольшие выигрыши. И тут решила ещё попытать удачу. Пока ребёнок спал в машине, а муж в магазине был, решила на все 2 тысячи, которые были на кошельке, купить набор билетов "Мечталлион". Билеты купила через мобильное приложение, не выбирая числа.

Приз победительница планирует потратить на ремонт дачи.