Двое тюменцев стали лауреатами премии "Гордость нации"

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве 28 октября. В числе лауреатов — представители Тюменской области, сообщает пресс-слжуба департамента культуры региона.
Писатель, поэт, переводчик, заслуженный работник культуры России Николай Шамсутдинов получил звание лауреата первой степени в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков".
Лауреатом второй степени в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" стала руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области, член реготделения Ассамблеи народов России Лейсан Хурматуллина (на фото).
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