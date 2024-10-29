Двое тюменцев стали лауреатами премии "Гордость нации"

16:51 29 октября 2024
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Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве 28 октября. В числе лауреатов — представители Тюменской области, сообщает пресс-слжуба департамента культуры региона.

Писатель, поэт, переводчик, заслуженный работник культуры России Николай Шамсутдинов получил звание лауреата первой степени в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков".

Лауреатом второй степени в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" стала руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области, член реготделения Ассамблеи народов России Лейсан Хурматуллина (на фото).

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