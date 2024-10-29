Нефтепроводчики подключили участок трубопровода в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" подключило новый участок магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в месте пересечения с рекой Тугутка (Тюменская область). Цель – повышение надежности трубопровода при эксплуатации.

Работы по замене подводного перехода трубопровода начались в январе 2024 года в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Общая протяженность замененного участка составляет 654 м.

Укладка дюкера (подводная часть нефтепровода) в русловой части водного объекта выполнена методом протаскивания по дну траншеи. Глубина прокладки трубы на подводном переходе составила не менее 1,5 м от линии предельного размыва дна, что исключает возможность внешних механических повреждений и обеспечивает экологическую безопасность производственного процесса.

Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 17 мм повышенного класса прочности в заводской изоляции была сварена и уложена на проектные отметки в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Холмогоры – Клин. После балластировки выполнена обратная засыпка траншеи.

Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Ввод участка МН в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Далее планируется проведение технической и биологической рекультивации, а также демонтаж выведенного из эксплуатации участка трубопровода.

Работы по замене подводного перехода МН Холмогоры – Клин ведутся в строгом соответствии с требованиями проектных решений, пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля ПАО "Транснефть".