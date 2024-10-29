Моор вручил 89 именных стипендий тюменским студентам и аспирантам

В правительстве Тюменской области состоялась торжественная церемония вручения удостоверений о предоставлении именных стипендий, с достигнутыми успехами награжденных поздравил губернатор Александр Моор.

Обладателями удостоверений стали 89 аспирантов высших учебных заведений, студентов вузов и ссузов. Моор отметил, что поощрение талантливых молодых людей в их стремлениях – это инвестиции в человеческий потенциал, в новую экономику, в успешное будущее.

"Наш регион по праву считается студенческим. В Тюменской области более девяноста тысяч студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Мы входим в топ-10 субъектов Российской Федерации по доле студенческой молодежи в общей численности населения", – сказал Александр Моор.

Именные стипендии губернатора назначаются за успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. В регионе учреждены 89 таких стипендий, в том числе 12 – для аспирантов, 40 – для студентов высших учебных заведений и 37 – для учащихся техникумов и колледжей.

"В очередной раз мы чествуем лучших представителей тюменского студенчества. Гордимся вашей успешной учебой, результатами в научно-исследовательской и творческой деятельности. Радует то, что среди вас есть многократные обладатели именной стипендии. Это говорит о трудолюбии, целеустремленности и желании достигать высоких результатов в учебе и общественной жизни", – обратился к обладателям стипендий глава региона.

Особые слова благодарности губернатор адресовал наставникам стипендиатов, которые передают подрастающему поколению свой опыт и помогают раскрыть потенциал молодых талантов.

"Вручение именных стипендий губернатора — это не только признание наших достижений и усилий, но и прекрасная возможность стремиться к будущему и воплощать свои мечты. Спасибо вам за доверие", - сказала в ответном слове студентка Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Александра Котова.

"В Тюменской области реализуются десятки крупных инвестпроектов, создаются предприятия и появляются совершенно новые отрасли и производства. Все они нуждаются в подготовленных, квалифицированных, а главное заинтересованных специалистах", – отметил Александр Моор, выразив уверенность в том, что каждый из молодых людей, удостоенных губернаторской стипендии, после получения образования будет востребован на производстве и в социальных отраслях, а также в серьезных исследовательских проектах.