Праправнучка писателя Ершова подарила Тюмени редкие издания "Конька-Горбунка"

Редкие зарубежные издания всемирно известного "Конька-Горбунка" пополнят будущую экспозицию "Дома сказки Ершова", который планируется открыть 6 марта 2025 года к 210-летию нашего земляка.Их передала в дар праправнучка Петра Ершова Алла Ранская, которая сейчас живёт в Калифорнии и занимается сохранением литературного наследия своего знаменитого предка, сообщает пресс-служба "Единой России".

Посылку из Америки открыли в арт-салоне "На Никольской". В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Тюменской облдумы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова “Конек-Горбунок”" Андрей Артюхов, доктор искусствоведения Наталья Сезева, директор центра "В доме Буркова" Елена Фуникова, жители Тюмени.

"В посылке 25 книг на английском, французском и немецком языках. Самое раннее издание, подаренное Аллой Ранской, было выпущено в 1926 году в Париже", - рассказал Андрей Артюхов.

Наталья Сезева подчеркнула, что сказка любима во многих странах мира. За ее иллюстрирование брались талантливые художники. Она отметила, что городу переданы очень интересные экземпляры. Например, книга 1931 года выпуска на английском языке уникальна тем, что это первое издание, проиллюстрированное англичанином, в работах которого прослеживается влияние художника Алексея Афанасьева.

Алла Ранская записала видеообращение к тюменцам, в котором рассказала, что русская культура по-прежнему занимает одно из главных мест в ее жизни. "Мой муж, американец итальянского происхождения, ценил русскую культуру и участвовал в формировании коллекции — издания "Конька-Горбунка" разных стран. По его предложению мы стали собирать книги для музеев России. Трудность поисков заключалась в том, что вариативность написания имени автора и названия сказки огромна, например, в Австралии произведение называлось „Горбатый жеребёнок“", - поделилась Алла Ранская.

Она уже подарила книги музеям Ишима и Тобольска и сейчас рада передать экземпляры Тюмени. "Верю, что "Дом сказки Ершова" станет символом любви к русской литературе и творчеству сибирского сказочника", - отметила Алла Ранская.