Федерация русской борьбы на опоясках создана в Тюменской области

Фото - Федерация русской борьбы на опоясках

В Тюмени создана региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация русской борьбы на опоясках", сообщает областной департамент культуры.

"В течение нескольких лет по инициативе хранителя объекта "борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области" Андрея Александрова в регионе проводятся соревнования по борьбе на опоясках. Кроме того, команда Александрова ведёт большую методическую работу по сохранению и развитию мужской состязательной традиции, воспроизводства сложившихся правил, норм и устоев. Появление региональной Федерации позволит расширить деятельность по традиционному виду спорта, создать условия для реализации спортивного потенциала подрастающего поколения", - объяснили важность события в депкультуры региона.

Отмечается, что объект нематериального этнокультурного достояния "Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области" в числе первых вошёл в региональный реестр объектов. На протяжении двух лет изучаются результаты работы, а материалы становятся популярными.