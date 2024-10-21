Федерация русской борьбы на опоясках создана в Тюменской области

14:30 21 октября 2024
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Фото - Федерация русской борьбы на опоясках

В Тюмени создана региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация русской борьбы на опоясках", сообщает областной департамент культуры. 

"В течение нескольких лет по инициативе хранителя объекта "борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области" Андрея Александрова в регионе проводятся соревнования по борьбе на опоясках. Кроме того, команда Александрова ведёт большую методическую работу по сохранению и развитию мужской состязательной традиции, воспроизводства сложившихся правил, норм и устоев. Появление региональной Федерации позволит расширить деятельность по традиционному виду спорта, создать условия для реализации спортивного потенциала подрастающего поколения", - объяснили важность события в депкультуры региона.

Отмечается, что объект нематериального этнокультурного достояния "Борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области" в числе первых вошёл в региональный реестр объектов. На протяжении двух лет изучаются результаты работы, а материалы становятся популярными.

Теги: департамент , культура
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