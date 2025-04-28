Тюменские ученые предложили эффективный метод по очистке песка и гальки от мазута

Фото - Центр по внешним коммуникациям ТИУ

Технологию очистки от мазута песка и гальки разработали ученые кафедры техносферной безопасности Тюменского индустриального университета Юрий Сивков и Артур Никифоров, в вузе считают, что она может стать значительным шагом в решении проблемы загрязнения окружающей среды тяжёлыми нефтепродуктами, которые отличаются высокой устойчивостью и с трудом поддаются традиционным методам очистки, сообщили в центре по внешним коммуникациям ТИУ.

Апробация технологии очистки загрязненного песка на основе низкотемпературного окислительного крекинга проведена на материалах, отобранных на месте разлива мазута на побережье Анапы в районе станицы Благовещенская. Лабораторные испытания новой технологии показали впечатляющие результаты, демонстрируя высокую степень очистки. Сейчас разработка проходит процесс патентования.

"Загрязнение мазутом представляет собой серьезную экологическую угрозу, поскольку он относится к классу стойких органических загрязнителей. Стандартные методы очистки, такие как механическая уборка или использование сорбентов, зачастую оказываются недостаточно эффективными для полного удаления нефтепродуктов, оставляя за собой следы загрязнения и нанося вред экосистеме. Мы предлагаем использовать метод, основанный на принципе низкотемпературного окислительного крекинга. Данный процесс позволяет расщеплять сложные молекулы мазута на более простые и безопасные соединения при относительно низких температурах, что делает его энергоэффективным и экологически безопасным", – отметил Юрий Сивков.