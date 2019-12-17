Тюменка убила 19-летнюю дочь и закопала ее возле дома

В Тюмени в убийстве своей дочери подозревается 44-летняя местная жительница. Предполагается, что на преступление женщина пошла из-за ревности.

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 15 декабря. Как было установлено, в частном доме на улице Пролетарской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, тюменка приревновала 19-летнюю дочь к своему сожителю. Женщина взяла топор и несколько раз ударила им девушку по голове и телу, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Тело дочери с помощью сожителя злоумышленница закопала в огороде. В ходе работы, проводимой сыщиками уголовного розыска и следователями регионального СУ СК, подозреваемая была установлена и задержана. Свою вину женщина признала.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Тюменской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе в отношении сожителя подозреваемой по факту укрывательства преступления.