На тюменской трассе в аварии пострадали двое детей

Дорожная авария произошла вчера, 9 декабря, в четвертом часу дня на 17-м километре автодороги Нижняя Тавда — Антипино. Пострадали четыре человека.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Ford", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Пассажирка Toyota, 8-летняя девочка, получила перелом кисти и гематому лобной области, у еще одного пассажира — 16-летнего подростка, ушиб. У женщины-водителя и пассажира Ford ушибы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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