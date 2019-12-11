На тюменской трассе в аварии пострадали двое детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла вчера, 9 декабря, в четвертом часу дня на 17-м километре автодороги Нижняя Тавда — Антипино. Пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Ford", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Пассажирка Toyota, 8-летняя девочка, получила перелом кисти и гематому лобной области, у еще одного пассажира — 16-летнего подростка, ушиб. У женщины-водителя и пассажира Ford ушибы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.