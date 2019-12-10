В Тюмени автобус сбил пенсионера

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вчера днем, 9 декабря, в областном центре в ДТП пострадали несколько пешеходов.

На пешеходном переходе на улице 30 лет Победы, 112 автобусом "ЛиАЗ" был сбит 67-летний пенсионер.

"По предварительным данным, когда пешеход переход переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу, сигнал светофора поменялся с разрешающего на запрещающий. В результате ДТП у пешехода рвано-ушибленная рана головы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На улице Демьяна Бедного, 92 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Citroën был сбит 19-летний молодой человек, он получил ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

На улице Республики, 62 автомобилем Volkswagen был сбит 81-летний мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. У пенсионера ушиб и рана кисти.