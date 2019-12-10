Ишимец угнал машину начальника и попал на ней в ДТП

В Ишиме уголовное дело завели на мужчину, который без спроса взял чужую машину, чтобы доехать до супруги, и совершил на ней ДТП.

В полицию обратился владелец авто, который обнаружил на нем следы аварии. Как оказалось, угон совершил его сотрудник, работающий охранником. Во время ночного дежурства молодой человек сильно поругался со своей женой и решил съездить домой на машине начальника, чтобы лично поговорить с супругой. Мужчина не справился с управлением и наехал на препятствие, а после этого просто поставил машину на место, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".