Пенсионеру пообещали выплаты, а вместо этого оформили на него кредит

Житель села Викулово Тюменской области стал жертвой мошенников. На мужчину оформили кредит под предлогом получения социальных выплат.

О том, что ему якобы положены выплаты, 63-летний мужчина узнал из сообщения знакомой в соцсети, профиль которой, как оказалось, был взломан. Пенсионер передал персональные данные своей банковской карты, а вскоре на его телефон пришло сообщение о том, что на его имя оформлен кредит в размере 300 тысяч рублей.

В банке пожилому человеку объяснили, что большая часть денежных средств уже переведена мошенниками на разные счета, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Стражи порядка устанавливают личность, причастного к совершению данного преступления".