Полиция задержала подозреваемых в похищении 19-летнего тюменца

В Тюмени по подозрению в незаконном лишении свободы задержали трех человек — 54-летнего мужчину и двух его сыновей.

22 ноября трое под предлогом покупки орехов и сухофруктов заманили 19-летнего парня в автомобиль, привезли в съемное жилье по улице Бастрыгина, где напали на него и связали руки и ноги скотчем. Они удерживали молодого человека в кладовой, чтобы в дальнейшем вымогать у него деньги. Спустя несколько дней, когда похитители потеряли бдительность, молодой человек покинул помещение и обратился в полицию.

Полицейские задержали злоумышленников по месту их проживания.

"Задержанные пояснили, что одной из причин совершения противоправного деяния стали неприязненные отношения между 22-летним подозреваемым и потерпевшим. Во время проведения обысковых мероприятий по адресу проживания одного из задержанных полицейскими обнаружены и изъяты вещи, принадлежащие потерпевшему", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст. 127 УК РФ, обвиняемые дали признательные показания.