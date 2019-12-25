Женщину, убившую младенца в Заводоуковске, признали невменяемой

В Тюменской области завершено расследование уголовное дела в отношении 23-летней девушки, похитившей и убившей малолетнего мальчика. СК огласил результаты судебно-психиатрической экспертизы.

Трагедия произошла в сентябре 2019 года в Заводоуковске. Молодая тюменка приглядывала за 5-месячным ребенком дома, пока его родители были на похоронах. Девушку родители хорошо знали. Когда они вернулись домой, то ни девушки, ни ребенка дома не оказалось. Начались поиски, которые завершились лишь на следующий день. Ребенок был найден мертвым. Девушка была обнаружена и задержана.

"По версии следствия, 24 сентября 2019 года в дневное время женщина, которая присматривала за 5-месячным ребенком, решила его похитить. С этой целью она одела малыша и ушла в лес, расположенный рядом с домом. Через непродолжительное время женщина, находясь в лесном массиве, причинила ребенку телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением).

В ходе предварительного следствия в отношении женщины провели судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой она страдает психическим расстройством — "параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии", поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой, представляет особую социальную опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.