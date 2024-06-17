Тюменец из-за собаки убил соседа и закопал труп во дворе

Сорокалетний житель Заводоуковского городского округа Николай приговорен судом к 10 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и гибель соседа, с которым вышел спор из-за собаки. При этом осужденный в суде заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны, а труп прикопал в подполье и не сообщил полицию лишь только потому, что сначала хотел сходить в храм, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из приговора суда известно, что с 20 часов 20 сентября до 23 часов 23 сентября 2023 года мужчина нанес соседу множественные удары руками по разным частям тела, а также не менее 5 ударов ногой по туловищу и голове, в том числе удар ногой в грудную клетку, от которого последний упал, ударившись однократно затылочной областью головы об асфальт. После этого он переместил потерпевшего во двор дома, где закопал тело в грунт погреба.

По версии осужденного, погибший пытался отравить его собаку. Когда он с собакой проходил мимо дома соседа, тот, будучи пьяным, вышел и беспричинно начал махать ножом. Он оттолкнул его, тот упал, ударился головой, но встал и снова полез в драку. после второго толчка он упал, ударился головой и больше не шевелился. Перетащив соседа к себе домой, он положил его на кровать, пытался привести в чувства. Когда понял, что мужчина мертв, спрятал труп в подполье, выкопав ямку. По его словам, он думал обратиться в полицию, но для начала хотел посетить церковь в воскресенье.