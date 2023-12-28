Студент медколледжа в общежитии убил своего друга

08:35 28 декабря 2023
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Тобольский городской суд по обвинению в убийстве арестовал студента медколледжа Тобольска Рахмана К.

24 декабря в общежитии Тобольского медицинского колледжа студент нанес три ножевых ранения в спину своему девятнадцатилетнему другу. Удары были нанесены со спины и один из них попал прямо в сердце. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Рахман пытался скрыться, но его задержали в этот же день, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.

 

Теги: арест , студенты , суд , Тобольск , убийство
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