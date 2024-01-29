Тюменец из-за ревности зарубил соседа и его гостя

30-летний ревнивец отправится на 15 лет в колонию строгого режима за двойное убийство, совершенное весной прошлого года в пятом Степном переулке города Тюмени, собщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 4 мая 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме, расположенном по улице 5-й Степной переулок в городе Тюмени, приревновал свою сожительницу к 48-летнему соседу. Взяв топор, он пришел в дом, где проживал мужчина, который на тот момент также распивал спиртное со своим 47-летним знакомым и нанес им сначала не менее двух ударов одному потерпевшему, а затем не менее одного удара очевидцу преступления - гостю соседа. От полученных ранений оба потерпевших скончались на месте.