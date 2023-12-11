Тюменца приговорили к пожизненному сроку за убийство сожителя экс-жены и ее матери

Облсуд признал жителя Тюмени виновным в двойном убийстве и в покушении на убийство и отправил его на пожизненно в колонию особого режима с принудительным лечением у психиатра, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.

В феврале 2023 года 39-летний тюменец, вооружившись ножами, пришел к бывшей жене на улицу Тульская выяснять отношения. В ходе ссоры он нанес многочисленные ранения ей, ее сожителю и матери. Экс-супруга смогла выйти из квартиры и выжила благодаря медпомощи, мужчина и теща погибли на месте происшествия. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, уточнили в облпрокуратуре.

Отмечается, что суд таже обязал осужденного выплатить 2,7 млн рублей компенсации вреда пострадавшей и родсвенникам погибших.