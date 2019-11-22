В Ишимском районе ищут 3-летнего мальчика. Его похитила сожительница отца

В Тюменской области ведутся поиски 3-летнего ребенка. В его похищении подозревается сожительница отца мальчика, 33-летняя жительница Ишимского района.
Родители ребенка находятся в разводе и по решению суда ребенок живет с матерью. В октябре этого года отец забрал ребенка себе и не вернул ей. 19 ноября мать, приехав по месту жительства бывшего мужа, ребенка там не обнаружила. По версии следствия, мальчика увезла в неизвестном направлении сожительница его отца.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
"В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск ребенка", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Приметы мальчика: на вид 3 года, рост 124 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые короткие, брови дугообразные, глаза карие.
Особые приметы: общая оттопыренность ушей.
Был одет: шапка вязаная синего цвета, комбинезон серо-зеленого цвета, кроссовки черного цвета.
В случае обнаружения ребенка просьба сообщать по телефону: 02, 8-(34551)-7-98-08 — дежурная часть, или 8-(34551)-2-35-08 — группа розыска.
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