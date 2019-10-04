Тюменец соврал полиции, что его похитили, чтобы не идти домой пешком

В Тюменской области за ложный донос возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека.

13 сентября 2019 года вечером мужчина позвонил с трассы Ишим — Большое Сорокина в полицию и сообщил, что неизвестные похитили его и везут в багажнике автомобиля. Прибывшим на место полицейским он сказал, что его никто не похищал, и он позвонил в дежурную часть, потому что не хотел идти пешком.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбуждено по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).