Тюменец соврал полиции, что его похитили, чтобы не идти домой пешком

В Тюменской области за ложный донос возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека.
13 сентября 2019 года вечером мужчина позвонил с трассы Ишим — Большое Сорокина в полицию и сообщил, что неизвестные похитили его и везут в багажнике автомобиля. Прибывшим на место полицейским он сказал, что его никто не похищал, и он позвонил в дежурную часть, потому что не хотел идти пешком.
Уголовное дело в отношении молодого человека возбуждено по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
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