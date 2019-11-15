Жителя Ялуторовска будут судить за похищение и изнасилование бывшей девушки

В Ялуторовске обвинение в похищении, угрозе убийством и насильственных действиях сексуального характера предъявлено 27-летнему местному жителю.

23 сентября 2019 года пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле одного из торговых центров несколько раз ударил по лицу бывшую сожительницу, посадил ее в машину и увез за город.

В доме он избивал ее кулаками и ногами, угрожал ножом, а потом взял столовую вилку, поднес к шее женщины и сказал, что убьет ее. После он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Утром следующего дня женщина, когда мужчина уснул, сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан.

Он обвиняется по ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.