Тоболячку задержали за кражу в храме

17:25 03 декабря 2019
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В Тобольске в полицию с заявлением о краже кошелька обратился местный житель. Мужчина с женой пришли в храм, кошелек мужа находился в сумочке супруги. 

Задержанная по подозрению в краже тоболячка в этот день тоже была в храме, стояла у входа и ждала своего сожителя. Она заметила, что у женщины открыта сумка. Тоболячка незаметно достала кошелек и покинула храм. На улице она открыла кошелек, но кроме документов ничего в нем не нашла и выкинула его. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража , храм
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