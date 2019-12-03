Тоболячку задержали за кражу в храме

В Тобольске в полицию с заявлением о краже кошелька обратился местный житель. Мужчина с женой пришли в храм, кошелек мужа находился в сумочке супруги.

Задержанная по подозрению в краже тоболячка в этот день тоже была в храме, стояла у входа и ждала своего сожителя. Она заметила, что у женщины открыта сумка. Тоболячка незаметно достала кошелек и покинула храм. На улице она открыла кошелек, но кроме документов ничего в нем не нашла и выкинула его. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".