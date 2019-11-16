В Тюмени женщина 75 раз ударила знакомого ножами и устроила пожар

17:01 15 ноября 2019
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре обвинение в убийстве предъявлено 33-летней женщине, жестоко расправившейся со своим приятелем.

Трагедия произошла в среду утром, 13 ноября, в надворной постройке дачного участка в СНТ "Весна". Мужчина и женщина употребляли спиртное, они поссорились. Женщина, вооружившись ножами, нанесла 49-летнему знакомому около 75 ударов. Мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, женщина подожгла постройку, в которой осталось тело, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Вскоре она была задержана, расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство
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