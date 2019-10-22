На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в иномарке сгорели двое

Трагическое ДТП произошло вчера, 21 октября, на 238-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Там столкнулись KIA Cerato и грузовой "КамАЗ".
После столкновения оба автомобиля загорелись. В результате аварии погибли водитель и пассажир KIA Cerato. Личности погибших устанавливаются. 47-летний водитель грузовика получил травмы лица и кисти руки.
"По предварительным данным, водитель KIA выехал на полосу встречного движения. Иномарка принадлежала 34-летнему жителю Тобольска, предположительно он управлял автомобилем в момент ДТП", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Всех, кому что-либо известно о личностях водителя и пассажира KIA Cerato, государственный регистрационный номер Е757ТА72, просят сообщить по телефонам: 252-370, 02 в дежурную часть МО МВД России "Тобольский".
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