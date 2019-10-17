Пропавшую жительницу тюменского села ищут с августа

17:00 17 октября 2019
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Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

МО МВД России "Тюменский" разыскивает без вести пропавшую 43-летнюю Наталью Шелегову. 18 августа 2019 года ушла из дома в селе Горьковка Тюменского района. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40–45 лет, рост 165 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы темные, длинной до плеч.

Была одета: футболка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в МО МВД России "Тюменский" по телефонам: (3452) 30-02-02, 30-13-67, дежурную часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.

Теги: без вести пропавшие , поиски
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